Интраназальная вакцинация от COVID-19 стартовала в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во все поликлиники Смоленской области, которые проводят вакцинацию от коронавируса, поступило 50 тысяч специальных насадок-распылителей для применения назальной вакцины.

Как сообщили в профильном Департаменте, для вакцинации в регионе используется вакцина «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», предназначенные как для инъекционного, так и для интраназального введения. Интраназальная вакцинация выполняется при помощи насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцинацию проводят в два этапа: первым компонентом, затем через три недели – вторым.

Решение об интраназальном введении вакцины будет принимать медицинский работник на основании состояния здоровья и желания пациента. Чтобы вакцинироваться таким способом, у человека не должно быть проявлений простудных заболеваний и аллергических реакций. Перед применением вакцины медработник может попросить очистить носовые ходы для создания достаточного уровня иммунного ответа.

Процедура является безболезненной, побочных реакций не выявлено. В течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели.

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