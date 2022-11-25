В Смоленске началось обсуждение проекта бюджета

Фото: Смоленский городской Совет.

В повестку дня сессии он попадёт после проведения публичных слушаний в декабре.

Проект решения о главном финансовом документе областного центра депутаты обсудили на этой неделе на заседаниях шести постоянных комиссий, заслушав доклад финансово-казначейского управления Администрации города.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Рассмотрение бюджета в первом чтении состоится на сессии горсовета после проведения публичных слушаний, которые запланированы в Смоленске на 5 декабря. Сейчас пока обсуждаются основные характеристики в целом – доходы, расходы, дефицит. Детально статьи расходов мы будем рассматривать во втором чтении», - уточнил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

В частности, общий объем доходов и расходов Смоленска на следующий год предложено утвердить на уровне 7,8 млрд рублей.

«Бюджет города на 2023 и 2024 годы мы рассчитываем принять без дефицита, на 2025 год – с профицитом 100 млн рублей», - добавил Анатолий Овсянкин.

Собственные доходы бюджета города на 2023 год планируются в сумме 4 млрд рублей, что на 6,4% или на 243,6 млн рублей больше ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2022 году; на 2024 год поступление собственных доходов ожидается на уровне уже 4,4 млрд рублей; на 2025 год – 4,6 млрд рублей.