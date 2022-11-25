Администрация Смоленской области отправила очередную партию гумпомощи в зону СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

От Смоленской области в зону проведения СВО отправили еще одну большую партию гуманитарного груза для мобилизованных военнослужащих.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В дополнение к ранее направленному перечню были закуплены ботинки с высокими берцами, медицинские аптечки и бытовой инвентарь, которые помогут бойцам улучшить условия несения службы.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Благодарен представителям регионального бизнеса, общественных организаций и всем неравнодушным гражданам за участие в этом важном деле! Констатируем, что с каждым днем смолян, желающих помочь, становится все больше. Это предприятия, школьники, студенты, предприниматели, общественники, пенсионеры и многие-многие другие. Спасибо всем, кто не остался в стороне! – написал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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