В Смоленске подвели итоги конкурса на лучший дизайн городского люка. Фото: пресс-служба администрации города.

Максимальный балл среди экспертов набрал дизайн, разработанный Денисом Смыковым. На эскизе изображен круглый щит, в его середине - монограмма из первых букв названия города, С и М. Буква М выполнена, ввиде зубца Смоленской крепостной стены. Вверху Смоленск – название города, а ниже 863 – год его основания.

Участие в творческом конкурсе в рамках проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет» приняли дети и взрослые. Каждый предложил уникальный дизайн, по своему отражающий историко-культурное наследие Смоленска. Победителя выбрало экспертное жюри. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помимо этого объявили 6 призёров, среди них и лидер интернет-голосования.

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