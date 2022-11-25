Более 11 км бесстыкового пути уложено на ж/д в Смоленской области

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В 2022 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании уложено 11,1 км бесстыкового пути, заменено 15 стрелочных переводов, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Бесстыковые пути позволяют обеспечить плавность хода и снизить уровень шума, а также повысить скорость движения поездов.

Основные работы проводились на участке Милохово – Кардымово, где скорость движения пассажирских поездов достигает 140 км/ч. Более 40% ремонтных работ проведено по технологии «закрытый перегон», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени. Движение поездов организовывалось по соседним путям в реверсивном режиме.

«В текущем году в ремонтно-путевых работах на Московской железной дороге были задействованы более 2,8 тысяч человек. Впервые для демонтажа и укладки рельсошпальной решетки использовалась новая техника – лебедочные платформы. Всего было задействовано 194 путевые машины тяжелого типа, 102 единицы автотракторной техники, а также 2,4 тыс. единиц подвижного состава: вагоны хоппер-дозаторы, платформы со съёмным оборудованием, рельсовозные составы и т.д. В следующем году поступит новая путевая машина РУ-700, которая, заменив несколько видов механизмов, позволит оптимизировать технологический процесс укладки бесстыковых путей», - отметил начальник компании Валерий Танаев.

В следующем году на столичной магистрали планируется уложить 462,5 км новых путей и 729 стрелочных переводов.