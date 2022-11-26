Публичные слушания по реконструкции «Русского двора» на Блонье прошли в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Владельцы участка, находящегося в собственности ООО «Пицца-Домино» с 2011 года, обратились в администрацию города за разрешением строительства пристройки к основному зданию кафе двух крытых веранд.

Согласно Градостроительному кодексу и действующему законодательству местные власти были обязаны организовать рассмотрение вопроса, в том числе и на общественных слушаниях. Их результаты обещают учесть при принятии окончательного решения.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в ходе публичных слушаний смоляне высказали различные мнения на этот счет. Большинство склонилось к тому, что укрупнение кафе, которое и так уже становится доминирующем объектом в парке, неприемлемо. Блонье является не только любимой горожанами зеленой зоной, но культурно-историческим наследием, поэтому даже незначительное строительство остро воспринимается общественностью.

Все высказанные мнения будут учтены, позже вопрос обсудят на архитектурной комиссии.

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