Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 ноября: 4 человека госпитализировали за сутки

За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 754 случая заражения коронавирусом, в том числе 13 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 142 345 человек, 3 163 пациента умерли. За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Госпитализировали 4 жителя региона.

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