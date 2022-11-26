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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 8:37

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 ноября: 4 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За сутки от коронавируса не скончался ни один человек.

За сутки от коронавируса не скончался ни один человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 754 случая заражения коронавирусом, в том числе 13 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 142 345 человек, 3 163 пациента умерли. За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Госпитализировали 4 жителя региона.

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