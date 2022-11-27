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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:35

В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности

В регионе ожидаются снегопад и гололёд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности.

В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 ноября на территории Смоленской области будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.

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