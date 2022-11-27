В Смоленской области объявили повышенный уровень погодной опасности.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
27 ноября на территории Смоленской области будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.
В Смоленске: -2°C…0°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
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