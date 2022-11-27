Автомобиль «Фольксваген» загорелся на 2-м Верхнем Волоке в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 26 ноября, спасателям поступило сообщение о возгорании на 2-м Верхнем Волоке в Смоленске. На место происшествия выезжали 4 пожарных и специализированная техника.

По прибытии информация подтвердилась – загорелся припаркованный «Фольксваген». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося у автомобиля выгорел моторный отсек. Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.

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