Коронавирус в Смоленской области последние новости на 27 ноября: 14 человек заразились за сутки

Всего в области выявлено 145 768 случаев коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба в Смоленской области на утро 27 ноября зарегистрировано 14 новых случаев заболевания за сутки. Всего в области выявлено 145 768 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки выздоровели 18 человек, всего выздоровевших – 142 363 пациента. В общей сложности от коронавируса умерли 3 164 человек, из них 1 скончался за сутки.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 житель региона.

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