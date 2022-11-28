Мокрый снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 28 ноября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
28 ноября на территории Смоленской области будет облачно. Ожидаются осадки, днем в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами слабый гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.
В Смоленске: -1°C…+1°C.
Атмосферное давление 750 мм рт. столба, будет слабо падать.
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