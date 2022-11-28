Мокрый снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 28 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября на территории Смоленской области будет облачно. Ожидаются осадки, днем в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами слабый гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 750 мм рт. столба, будет слабо падать.

Читай также:

Публичные слушания по реконструкции «Русского двора» на Блонье прошли в Смоленске. Все высказанные мнения горожан были зафиксированы, теперь вопрос обсудят на архитектурной комиссии.