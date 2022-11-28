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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:02

Бесплатные экскурсии по городу пройдут в Смоленске

Приглашаются все желающие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Бесплатные экскурсии по городу пройдут в Смоленске. Фото: пресс-служба музея «Смоленская крепость».

Бесплатные экскурсии по городу пройдут в Смоленске. Фото: пресс-служба музея «Смоленская крепость».

В течение декабря музей «Смоленская крепость» проведет серию бесплатных экскурсий и просветительских встреч. Как сообщили в пресс-службе учреждения, принять участие могут все желающие.

Мероприятия пройдут в рамках Года культурного наследия народов РФ и будут приурочены к знаменательной дате: 15 декабря 1595 года был издан указ царя Федора Иоанновича о строительстве в Смоленске «каменного города».

– Больше узнать об истории главной смоленской достопримечательности в первый месяц зимы смоляне и гости города смогут на новых городских экскурсиях, встречах лектория музея «Смоленская крепость» и планшетной экспозиции «Крепостные сезоны», – добавили в музее.

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