Два автопожара произошли в Смоленской области за сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В воскресенье, 28 ноября, из-за технической неисправности загорелись два автомобиля.

Первое сообщение о возгорании на 164 километре автодороги М-1 поступило в 8:24 на пункт связи 21 пожарно-спасательной части Гагарина от проезжающих мимо автомобилистов. На съезде с дороги загорелся "ВАЗ 2110". По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, транспортное средство выгорело до основания. Пострадавших нет.

Почти в это же время поступило сообщение из деревни Козловка Рославльского района от хозяйки иномарки "Ford Focus". Из-под капота её автомобиля шел густой дым и пламя распространялось внутрь салона. Попытки владельцев справиться с пожаром своими силами успехом не увенчались. Пожар ликвидировали прибывшие огнеборцы. В результате происшествия в легковушке выгорели моторный отсек и салон.

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