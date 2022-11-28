В Смоленске отключат холодную воду на двух улицах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

29 ноября две улицы Ленинского района Смоленска останутся без холодного водоснабжения. В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии с 9:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам: улица Кирова д.43, 43а, проспект Гагарина д.16, 18, 19а, 20, 20а, 21.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подвоз воды будет организован.

Телефоны АДС предприятия: 8(4812)38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

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