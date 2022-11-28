Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 ноября: 19 человек выздоровели за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 771 случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 771 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 жителя региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 19 человек. Не справился с заболеванием 1 человек, трех смолян госпитализировали за минувшие сутки.

Единственным способом остановить пандемию и снизить заболеваемость COVID-19 остаётся вакцинация. Как сообщалось ранее, в Смоленской области стартовала вакцинация интраназальным способом. В регион уже поступило 50 тысяч специальных насадок-распылителей. Они есть во всех поликлиниках области, которые проводят вакцинацию от коронавируса.