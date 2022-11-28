В Смоленской области запустили новый проект «Женское движение»

Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленске «Единая Россия» запустила новый проект «Женское движение». Его ключевые направления – поддержка женщин с детьми и пожилых людей, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, оказание гуманитарной поддержки. В Смоленской области координатором «Женского движения» стала председатель комитета областной Думы по социальной политике, руководитель областного Совета женщин и комитета солдатских матерей Ольга Васильева.

На площадке Ярцевского Дома культуры она провела встречу-семинар с представителями районных женсоветов, многодетными матерями. Тема обсуждения - взаимодействие женских объединений с органами исполнительной и законодательной власти, а также обмен опытом.

Как отметила Ольга Васильева, сегодня особое внимание в работе женсоветов уделяется поддержке семей мобилизованных военнослужащих, семей с детьми, нуждающимся в помощи и заботе пожилым людям. «Нам также отрадно отмечать результаты работы с молодежными советами, которые созданы при женсовете, в том числе, и в Ярцеве. Сегодня есть возможность реализовывать проекты, которые будут интересны и для молодых мам», - рассказала спикер.

Фото: smolensk.er.ru.

Председатель Женсовета Десногорска Татьяна Агафонова рассказала, что дополнительные занятия с семьями они реализуют благодаря фондовой поддержке Президентских грантов. Организуют не только культурные программы для детей, но и через игры учат родителей находить общий язык с ребенком.

В заключении семинара состоялся праздничный концерт, посвященный предстоящему Дню матери. Ярцевчанкам вручили Благодарственные письма и подарки от регионального отделения «Единой России» за неравнодушие к жизни района.

На протяжении долгого времени женщины занимались сбором гумпомощи для жителей Донбасса, поисковой работой. «Все они своим трудом и активной жизненной позицией демонстрируют то, что женщины могут все и от них в нашем современном обществе зависит очень многое», - подчеркнула Ольга Васильева.

Встреча завершилась акцией по сбору средств и помощи в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта». Участники собрали для военнослужащих финансы и гуманитарную помощь, которые были переданы в реготделение партии: термобелье, теплые носки, шапки, лекарственные препараты и многое другое.

По словам парламентария, посильная помощь, собранная женсоветами, пойдет на поддержку российских военнослужащих, которые защищают нашу страну.