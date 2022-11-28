Неплатежи за электроэнергию могут привести к снижению ее качества

Фото: Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» сообщает, что дебиторская задолженность оказывает негативное влияние на реализацию производственных планов энергокомпании, что напрямую может отразиться на надежности электроснабжения жителей региона. Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия. Именно поэтому вопрос о платежной дисциплине энергетиками ставится остро. Филиал ведет активную претензионно-исковую работу: направляет уведомления-претензии должникам, проводит взыскания в судебном порядке.

Смоленскэнерго стремится к полному погашению просроченной задолженности в кратчайшие сроки. Своевременные и оперативные решения, направленные на повышение платежной дисциплины, не допустят возникновения негативных последствий при выполнении ремонтной и инвестиционной программ для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения потребителей Смоленской области.