В Смоленской области переоборудование школьных туалетов завершат до конца 2022 года. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе видеоселектора с главами муниципальных образований губернатор Алексей Островский поднял вопрос исполнения ранее данного поручения по оборудованию дверьми туалетных кабинок в туалетных комнатах школ. Эту работу планируется закончить к концу 2022 года.

На данный момент полностью завершено оборудование 1534-х туалетных кабинок из 1738-ми. В 21-м муниципальном образовании все мероприятия выполнены в полном объеме. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, в некоторых районах предъявляемые санэпидтребования изначально были соблюдены и проведение данных работ не требовалось.

В двух муниципальных образованиях работы продолжаются. В Сафоновском районе исполнение составляет 64%. В городе Смоленске, где самое большое количество школ – дверьми оборудовано около 68% кабинок.

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