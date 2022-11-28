Почти 800 кубометров снега убрали с улиц Смоленска за два дня. Фото: пресс-служба администрации города.

Расчистка улиц от снега ведётся в Смоленске в круглосуточном режиме. На выходных в областном центре были задействованы 89 единиц снегоуборочной техники «СпецАвто». Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего было убрано почти 800 кубометров снега.

Помимо этого, техника учреждения посыпала дороги противогололедной смесью. Также работники «СпецАвто» постоянно осуществляют осмотр участков ливневой канализации.

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