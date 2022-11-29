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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:05

В Смоленской области продлили уровень повышенной погодной опасности

Скорость ветра будет достигать 11 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области продлили уровень повышенной погодной опасности.

В Смоленской области продлили уровень повышенной погодной опасности.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

28 ноября на территории Смоленской области ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер подует восточной четверти, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет слабо расти.

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