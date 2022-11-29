В Смоленской области продлили уровень повышенной погодной опасности.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
28 ноября на территории Смоленской области ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер подует восточной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: -5°C…0°C.
В Смоленске: -3°C…-1°C.
Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет слабо расти.
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