Лебеди из «Лопатинского сада» в Смоленске отправились на зимовку. Фото: пресс-служба ЦПКиО «Лопатинский сад».

В этом году лебеди из пруда в «Лопатинском саду», в связи с относительно теплой погодой, находились в открытом водоеме достаточно долго. Но с наступлением заморозков птиц отправляют в специально оборудованный зимний вольер, где пернатые с комфортом проводят холодный период. Как рассказали в пресс-службе администрации города, здесь есть терморегулятор воздуха, полы с обогревом, регулятор «день – ночь», автоматически включающий свет утром и выключающий с наступлением сумерек, что позволяет птицам ориентироваться во времени суток.

Фото: пресс-служба ЦПКиО «Лопатинский сад».

После зимних каникул, с наступлением первого потепления, стая лебедей снова вернётся в свою естественную среду обитания.

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