Смоляне смогут поздравить защитников Отечества с Новым годом

Фото предоставлено организаторами акции.

Скоро Новый год – самый добрый и светлый праздник. Он непременно должен прийти и к защитникам на передовой.

До 8 декабря 2022 г. по предложению Минобороны России проводится Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка», в ходе которой предлагается подготовить новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

К участию в акции приглашаются воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений, все желающие. Подготовить поздравление военнослужащим можно как индивидуально, так и в группе.

Принять участие очень просто - нужно написать новогоднее поздравление, нарисовать праздничный новогодний рисунок и добавить к этому теплые и добрые слова в поддержку наших защитников.

Все послания будут переданы участвующим в специальной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.

Созданные в нашем регионе открытки предлагается доставить в Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 29/1, 3 этаж, тел. (4812) 38-09-17. Послания принимаются ежедневно (кроме воскресенья и понедельника) с 9.00 до 18.00.