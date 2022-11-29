Смоляне приняли участие в XII международном литературном конкурсе «Симоновские чтения»

Фото: smoloblduma.ru.

В Могилеве Республики Беларусь состоялись «Симоновские чтения». Это ежегодный международный литературный проект, посвященный памяти выдающегося русского писателя и публициста Константина Симонова. Конкурс объединяет начинающих и уже известных мастеров слова не только из стран постсоветского пространства, но и всего мира. Смоленская областная организация Союза писателей России традиционно участвует в «Симоновских чтениях», а организационную поддержку с 2015 года оказывает спикер регионального парламента Игорь Ляхов. В этот раз наши писатели были и в составе жюри, и среди лауреатов конкурса.

Мемориал «Буйничское поле»

28 ноября – день рождения Константина Симонова, в этом году ему исполнилось бы 107 лет. Накануне памятной даты в Могилеве проходят «Симоновские чтения», так как судьба писателя, военного корреспондента и общественного деятеля неразрывно связана с белорусской землей.

Фото: smoloblduma.ru.

Первое место встречи участников «Симоновских чтений» – мемориал «Буйничское поле» рядом с Могилевом. И это не случайно. В начале июля 1941 года фронтовой корреспондент Константин Симонов вместе с фотокором Павлом Трошкиным прибыл в эти места по заданию редакции газеты «Известия» и оказался на переднем крае обороны. Гитлеровцы во много раз превосходили советские войска по численности и вооружению. На Буйничском поле стоял насмерть 388-й стрелковый полк С.Ф.Кутепова. Известен факт, что лишь за один день он подбил 39 вражеских танков и бронемашин. Не сумев преодолеть оборону, немцы обошли Могилев и двинулись в сторону Москвы.

Подвиг защитников города Константин Симонов описал в очерке «Горячий день». Многие события того времени нашли отражение в его книге «Живые и мертвые». Всю жизнь писатель вспоминал Буйничское поле и завещал развеять над ним свой прах после смерти. Его воля была исполнена женой писателя Ларисой Ждановой и его детьми 8 сентября 1979 года. Через год, 25 ноября 1980 года, на Буйничском поле состоялось открытие мемориального камня Константину Симонову.

«Когда мы приезжаем на мемориал, то незримо ощущаем дух Константина Симонова и солдат, которые героически защищали Могилев. Здесь всегда бывает очень холодно и ветрено, словно обстановка того времени, наполненная болью погибших, застыла во времени», – поделилась впечатлениями председатель Смоленской областной организации Союза писателей России Анастасия Самофралийская.

Участники литературного конкурса, писательские делегации из Смоленска, Брянска и нескольких городов Республики Беларусь возложили цветы к мемориальному камню писателя. Затем в музее Константина Симонова состоялась церемония награждения победителей.

Без памяти о прошлом нет будущего

Фото: smoloblduma.ru.

В этом году «Симоновские чтения» наряду с творческим наследием писателя посвящены Году исторической памяти в Республике Беларусь. На конкурс было прислано 220 работ из России, Беларуси, Украины, Азербайджана и Узбекистана. В прежние годы в литературном проекте участвовали писатели из Канады, Германии, Австралии и многих других стран, в основном они присылали переводы стихотворения «Жди меня».

«Симоновские чтения» подразумевают сразу несколько важных целей. Это патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и правды, поддержка талантливых авторов.

«Вызывает уважение, что в Год исторической памяти в Могилеве на протяжении целой декады проводятся различные мероприятия, посвященные Константину Симонову, его творческому наследию. Это свидетельствует о том, что жители города знают и ценят свою историю и являются настоящими патриотами. Изучив творчество Симонова, нельзя не пройти его фронтовыми дорогами, начиная от Могилева», – отметил на открытии начальник информационно-аналитического управления Смоленской областной Думы Олег Толстоус. Он также вручил организатору «Симоновских чтений», председателю Могилевской городской организации «Русского общества» Елене Опидович приветственный адрес от имени председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова.

«Выражаю слова глубокой признательности организаторам и участникам чтений, которые поддерживают и развивают лучшие литературные традиции, укрепляя связь поколений, времен и народов. Именно память об общей исторической судьбе России и Белоруссии способствует сбережению важнейших ценностей добрососедства и взаимного уважения», – говорится в адресе.

Конкурсные работы рассматривались в четырех номинациях: «Малая проза», «Публицистика», «Поэзия» и «Перевод». Смоленские писатели Владимир Королев, Екатерина Рогачева и Мила Клявина заняли два первых и одно третье место в жанре малой прозы. Также наши писатели вошли в состав жюри и оценивали работы начинающих авторов.

Примечательно, что награждение победителей проходило в музее Константина Симонова в Могилевском государственном профессиональном агролесотехническом колледже. Его композиция была создана благодаря преданной поклоннице писателя, ветерану Великой Отечественной войны, освобождавшей Беларусь, россиянке Тамаре Сергеевне Бусько. Долгие годы она кропотливо собирала военные публикации Константина Симонова, которые легли в основу композиции. Музей очень живой, ежегодно сюда приезжают сотни людей, чтобы прикоснуться к творчеству писателя. Через его фронтовые очерки, пронизанные свидетельствами страшных событий, героизмом простых людей, любовью к Родине, невозможно не задуматься о том, как важно сохранить память о прошлом, чтобы иметь будущее.