Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 ноября: «плюс» 4 новых случая заражения

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 775.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Всего 3 165 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 4 человека. Успешно справились с болезнью и выписались 142 393 жителя региона.
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