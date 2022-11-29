Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 ноября 2022 9:03

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 ноября: «плюс» 4 новых случая заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 775.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 165 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 4 человека. Успешно справились с болезнью и выписались 142 393 жителя региона.

Читай также:

Главный инфекционист Минздрава сделал громкое заявление об опасных мутациях коронавируса. Профессор Владимир Чуланов нарисовал портрет пациентов, которые чаще всего попадают на больничную койку.