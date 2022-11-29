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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:39

Предприятие мясопереработки в Руднянском районе расширит штат сотрудников

Сейчас на производства задействовано 40 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Предприятие мясопереработки в Руднянском районе расширит штат сотрудников. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Предприятие мясопереработки в Руднянском районе расширит штат сотрудников. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал на единственном предприятии в регионе с полным циклом переработки свинины и говядины – «Торговый Дом «Бекон» в деревне Красный Двор Руднянского района. Сейчас компания планирует расширить производство и, как следствие, штат сотрудников.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, полгода назад здесь был запущен цех по переработке мясной продукции. В том числе, она продаётся и в фирменном магазине предприятия в Рудне, а также поставляется в соседние регионы. На данный момент компания «Торговый Дом «Бекон» планирует развивать собственную розничную сеть на территории области.

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