Более 20 переездов отремонтировали железнодорожники в Смоленской области

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД.

С начала 2022 года в Смоленской области в границах МЖД был проведен текущий ремонт 22 железнодорожных переездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Работы были выполнены на четырех переездах в Смоленске, остальные – в Смоленском, Гагаринском, Вяземском, Ярцевском, Сафоновском, Рославльском, Кардымовском, Новодугинском, Сычевском и Холм-Жирковском районах.

Кроме того, был произведен капитальный ремонт железнодорожного переезда 290 км, расположенного в районе села Издешково Сафоновского района, в ходе которого были заменены устройства заграждения, уложены новые резинокордовые настилы, проведена асфальтировка участков автодороги, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД», установлены светоотражающие столбики.

Всего с начала 2022 года на полигоне Московской железной дороги проведен текущий ремонт на 385 переездах, 8 переездов отремонтированы капитально.