Губернатор дал поручения по доставке гуманитарной помощи смолянам в зону СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский встретился с Петром Тихомировым, участником специальной военной операции по освобождению Донбасса и денацификации Украины, руководителем реготделения общественной организации «Союз Добровольцев Донбасса». На встрече обсудили ряд вопросов, касающихся помощи мобилизованным смолянам.

В их числе – предоставление микроавтобуса для доставки гуманитарного груза в зону проведения СВО, который был сформирован Петром Владимировичем и его коллегами. Просьба уже выполнена.

Также глава региона поинтересовался, в какой стадии решения находятся проблемные вопросы, обозначенные им в ходе предыдущего диалога. Частично они уже сняты с повестки, а что-то находится в процессе реализации.

Как рассказал губернатор на своей странице в соцсетях, будет проработан формат взаимодействия возглавляемой Петром Владимировичем организации с Центром поддержки семей мобилизованных граждан.

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