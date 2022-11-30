30 ноября в Смоленской области осадков не ожидается.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
30 ноября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Сохранится гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.
В Смоленске: -7°C…-5°C.
Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.
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