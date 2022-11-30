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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:37

30 ноября в Смоленской области осадков не ожидается

Скорость ветра будет достигать 10 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
30 ноября в Смоленской области осадков не ожидается.

30 ноября в Смоленской области осадков не ожидается.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

30 ноября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Сохранится гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.

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