30 ноября в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

30 ноября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Сохранится гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.

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