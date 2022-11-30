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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:15

В Смоленской области продолжат осенний призыв на военную службу

В войска будет направлено около 400 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области продолжат осенний призыв на военную службу. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области продолжат осенний призыв на военную службу. Фото: пресс-служба администрации города.

Примерно 400 смолян отправят в войска в рамках осеннего призыва. Около 100 человек уже доехали до частей. Об этом сообщили на портале «Объясняем. Смоленская область».

Призыв продолжается с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Жители региона едут в разные виды и рода войск, время службы – один год.

– Каждый призывник проходит экспресс-тестирование на COVID-19. После этого направляется на медицинский осмотр и профессиональный психологический отбор, – добавили представители портала.

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