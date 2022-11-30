В Смоленской области продолжат осенний призыв на военную службу. Фото: пресс-служба администрации города.

Примерно 400 смолян отправят в войска в рамках осеннего призыва. Около 100 человек уже доехали до частей. Об этом сообщили на портале «Объясняем. Смоленская область».

Призыв продолжается с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Жители региона едут в разные виды и рода войск, время службы – один год.

– Каждый призывник проходит экспресс-тестирование на COVID-19. После этого направляется на медицинский осмотр и профессиональный психологический отбор, – добавили представители портала.

Читай также:

Губернатор дал поручения по доставке гуманитарной помощи смолянам в зону СВО. Некоторые проблемные вопросы уже сняты с повестки.