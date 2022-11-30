Пожар на складе в Вязьме произошёл поздно вечером. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

На улице Элеваторная в Вязьме произошёл пожар в складском здании одного из местных предприятий.

Клубы дыма, идущие из щелей двери небольшого помещения на складе, увидел охранник. Больше в здании никого не было. Он вызвал пожарных и попытался потушить пламя огнетушителем. Ему удалось остановить тление потолочных панелей на подвесном потолке.

– Прибывшим меньше чем через десять минут к месту происшествия на окраину города подразделениям 12 пожарно-спасательной части оставалось лишь осмотреть помещение и убедиться в отсутствии угрозы повторного возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Одна из рассматриваемых версий причин произошедшего – электротехническая.

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