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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:50

Смоленские школьники принимают участие в акции «Письмо солдату»

Дети разных возрастов отправляют послания военнослужащим в зону СВО
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленские школьники принимаю участие в акции «Письмо солдату». Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские школьники принимаю участие в акции «Письмо солдату». Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленск присоединился к акции «Письмо солдату», в рамках которой школьники отправляют военнослужащим трогательные письма, благодарят их за мужество, отвагу, героизм, и желают скорейшего возвращения домой к любимым людям.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в акции участвуют дети разных возрастов, но все письма проникнуты гордостью за земляков, находящимися сейчас в зоне спецоперации. Солдаты тоже особенно относятся к весточкам с Родины, которые приходят к ним вместе с гуманитарной помощью.

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