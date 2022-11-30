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НовостиОбщество30 ноября 2022 14:25

В Сафонове после вмешательства прокуратуры 8 семей переселили из аварийного жилья

Состояние дома представляло угрозу для здоровья и жизни жильцов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Сафонове после вмешательства прокуратуры 8 семей переселили из аварийного жилья.

В Сафонове после вмешательства прокуратуры 8 семей переселили из аварийного жилья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура провела проверку по факту переселения жильцов из аварийного жилья в Сафонове. Один из многоквартирных домов признали аварийным и подлежащим сносу. Местная администрация определила срок переселения из аварийного жилья на 2026 год.

Техническое состояние дома не отвечает требованиям безопасности, так как создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту в суд направлен иск о возложении на районную администрацию незамедлительно переселить смолян из аварийного жилого дома.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. На сегодняшний день 8 семей переселили из аварийного жилья в благоустроенные квартиры.

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