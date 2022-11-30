Алексей Островский проинспектировал Козловский колледж в Рославльском районе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский посетил Козловский многопрофильный аграрный колледж в Рославльском районе, чтобы оценить состояние материально-технической базы и посмотреть, как здесь реализуется федеральный проект по ранней профориентации учеников 6-11-х классов «Билет в будущее».

Ключевой этап проекта – прохождение профессиональных проб: с начала года в них приняли участие уже более тысячи смоленских школьников, чтобы «попробовать» себя в разных профессиях и определиться с дальнейшим выбором. В Козловском колледже подросткам предлагают пройти профпробы по профессиям «Повар, кондитер» и «Техник-механик». Как сообщил Глава региона на своей странице в соцсетях, данный проект востребован у рославльских школьников.

При посещении колледжа губернатор отметил один недочёт – неудовлетворительное состояние прилегающей территории.

– Рассчитываю, что директор образовательного учреждения Геннадий Викторович Терехов и глава района Валерий Владимирович Ильин соответствующие выводы сделали, и впредь мы к этому вопросу возвращаться не будем, – написал Алексей Островский.

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