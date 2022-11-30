Стало известно, где смоляне смогут приобрести новогодние игрушки, средства от которых пойдут воспитанникам организации «Дети-Ангелы-Смоленск»

Фото: smolensk.er.ru.

В преддверии Нового года в Смоленской области вновь стартовала добрая акция «От сердца к сердцу». Благотворительная ярмарка-выставка не первый год проводится региональным отделением «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья». В этом году акция пройдет при поддержке Смоленской митрополии.

Своими руками воспитанники общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск», ученики школ создают новогодние игрушки и украшения, куклы и сувениры, которые затем попадают на ярмарку. К акции может присоединиться каждый. Например, сделать новогоднее изделие самостоятельно или же приобрести его на ярмарке-выставке.

Вырученные средства направят на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья из организации «Дети-Ангелы-Смоленск». В этом году, по желанию родителей, часть вырученных средств также направят на новогодние подарки для мобилизованных смолян в зоне СВО.

Принести новогодние сувениры для ярмарки можно до 14 декабря по адресам:

- ул. Карла Маркса, д.14 (Региональная общественная приемная «Единой России»);

- проезд Маршала Конева, д. 28Е (Управление Администрации по Промышленному району);

- ул.12 лет Октября, д.11 (Управление Администрации по Заднепровскому району).

Продажа сувениров пройдет в конце декабря (предположительно 26 декабря) на следующих площадках:

- Смоленская областная Дума;

- Смоленский городской Совет;

- ТРЦ «Макси», «Галактика» и «Юнона»;

- ДК «Миловидово» и «Шарм».

По всем вопросам можно обратиться по телефону региональной общественной приемной партии «Единая Россия» – +7 (4812) 31-95-13.