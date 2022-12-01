Улицы Смоленска круглосуточно очищают от снега. Фото: пресс-служба администрации города.
На всех территориях и объектах областного центра осуществляются круглосуточная расчистка снега. Работы ведутся на основных транспортных магистралях, второстепенных дорогах, мостах, путепроводах, виадуках, уличных лестницах, в парках и скверах, во дворах многоквартирных домов.
Фото: пресс-служба администрации города.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в уборке максимально задействованы ресурсы всех коммунальных предприятий – МБУ «СпецАвто», «Дормостстрой», «Зеленстрой» управляющих организаций.
Работы ведутся и механизированным, и ручным способами. Параллельно проводится посыпка территорий песко-соляной смесью.
Владельцев автомобилей просят не оставлять машины на обочинах и тротуарах, чтобы не препятствовать качественной и своевременной уборке снега.
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