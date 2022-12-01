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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:25

Коммунальная авария произошла в Ленинском районе Смоленска

Без воды остались жители девяти улиц
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Коммунальная авария произошла в Ленинском районе Смоленска.

Коммунальная авария произошла в Ленинском районе Смоленска.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Смоленске на водозаборе произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на место происшествия выезжали несколько бригад «Горводоканала».

Без воды остались жители улиц Николаева, Нормандия-Неман, Черняховского, Октябрьской революции, Нахимова, Нарвская, Багратиона, Зои Космодемьянской и Герцена. Ремонтные работы планируется завершить в ближайшее время.

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