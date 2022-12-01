Школьница из Смоленска стала победительницей Плехановских чтений. Фото: пресс-служба администрации города.

Старшеклассница из Смоленска – в числе победителей традиционных Плехановских чтений. В них приняли участие более 200 человек – студенты вузов России, обучающиеся колледжей Белоруссии, а также московские и смоленские школьники.

Участники конференции представили собственные научные исследования, прошли строгий отбор заочного этапа и профессиональную оценку жюри на очном этапе.

Мария Зиновьева, ученица 11А класса средней школы 12, стала победителем в секции «Будущие абитуриенты» со своим исследованием «Жесткая сезонность в масс-маркетах города Смоленска».

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