Губернатор Смоленской области поручил увеличить финансирование социально значимых программ.

В преддверии подготовки проекта областного бюджета-2023 ко второму чтению в региональном парламенте губернатор Алексей Островский поручил увеличить финансирование таких социально значимых программ как обеспечение жильем детей-сирот, социальная газификация, вопросы дополнительной финансовой поддержки столицы субъекта на цели благоустройства.

Также с заместителем-начальником департамента бюджета и финансов Инной Савиной глава региона обсудил возможность выделения средств из регбюджета на разработку ПСД на строительство Дворца единоборств в областном центре. Планируется, что регион будет включен в федеральный проект "Спорт – норма жизни", за счет средств которого будет профинансировано строительство этого объекта спортивной инфраструктуры.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, в общей сложности на социально значимые программы направят свыше 60% расходов бюджета, обеспечив, помимо иных целей, 172 региональных выплаты.

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