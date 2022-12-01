В Смоленске ликвидировали нештатную ситуацию на водозаборе. Фото: пресс-служба администрации города.

30 ноября при переключении водоводов на Верхне-Ясенном водозаборе произошла коммунальная авария из-за нештатной ситуации с одной из задвижек. В результате было снижено давление в водопроводных сетях. Без воды остались жители ряда улиц Ленинского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в течение полутора часов специалисты «Горводоканала» устранили аварию, к полуночи холодное водоснабжение было восстановлено в полном объеме. СМУП «Горводоканал» приносит извинения смолянам за временные неудобства.

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