Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 декабря: 7 случаев заражения выявлено за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 11 смолян.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 13 пациентов.
С начала пандемии общее число заболевших составляет 145 802. Полностью выздоровели 142 414 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 165.
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