Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 декабря: 7 случаев заражения выявлено за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 11 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 13 пациентов.

С начала пандемии общее число заболевших составляет 145 802. Полностью выздоровели 142 414 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 165.

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