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НовостиЗдоровье1 декабря 2022 8:58

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 декабря: 7 случаев заражения выявлено за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 11 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 13 пациентов.

С начала пандемии общее число заболевших составляет 145 802. Полностью выздоровели 142 414 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 165.

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