Школы Смоленской области получили 39 новых автобусов

Школы Смоленской области получили 39 новых школьных автобусов. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский вручил руководителям образовательных учреждений области комплекты ключей от 39-ти новых школьных автобусов марки ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, которые были приобретены за счет средств федерального бюджета. В первую очередь, они предназначены для расширения сети школьных маршрутов и доставки детей из отдаленных сел и деревень на уроки. Каждый из них оснащен системой ГЛОНАСС и соответствует всем предъявляемым требованиям: на каждом кресле предусмотрены ремни безопасности, полки для школьных рюкзаков, установлены дополнительные обогреватели.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, помимо федеральных поставок, ежегодно администрация области закупает как минимум 15 единиц транспорта. В течение последних лет только за счет областного финансирования было приобретено 46 школьных автобусов. Всего же за это время школам Смоленщины передано 320 новых транспортных средств.

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