В Смоленске ведут очистку кровель от снега и сосулек. Фото: пресс-служба администрации города.

Колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями способствовали образованию наледи на крышах домов. Управляющая компания «Жилищник» с начала зимы ведет непрерывную работу не только по уборке дворов, но и по очистке кровель от сосулек.

Ежедневно на крыши домов выходят 18 специализированных бригад, в состав которых входит 54 рабочих. В пресс-службе администрации города отметили, что в этом году численность специалистов увеличилась на 30%. Также к этим работам привлечены около 20 кровельщиков, задействовано 2 автовышки.

Работы проводятся только пластиковыми или деревянными лопатами, чтобы не повредить кровельные покрытия. Об аварийных работах жителей предупреждает не только сигнальная лента, но и специалисты, дежурящие внизу. Очистка кровель на всех домах ведётся ежедневно во всех трёх районах города.

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