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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 5:19

Жесткое ДТП с такси произошло на улице Николаева в Смоленске

В аварии есть пострадавший
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жесткое ДТП с такси произошло на улице Николаева в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жесткое ДТП с такси произошло на улице Николаева в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

На перекрестке улиц Николаева и Краснинского шоссе произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки: «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид».

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, водитель такси – «Фольксваген Поло» – не уступила дорогу иномарке. От удара «Шкода» вырезалась в дорожное ограждение. По словам очевидцев, водителем такси была девушка, ей потребовалась медицинская помощь.

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