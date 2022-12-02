Жесткое ДТП с такси произошло на улице Николаева в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

На перекрестке улиц Николаева и Краснинского шоссе произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки: «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид».

Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, водитель такси – «Фольксваген Поло» – не уступила дорогу иномарке. От удара «Шкода» вырезалась в дорожное ограждение. По словам очевидцев, водителем такси была девушка, ей потребовалась медицинская помощь.

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