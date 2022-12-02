В Смоленской области подвели итоги агропрома в 2022 году

В Смоленское области подвели итоги агропрома в 2022 году. Фото страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На площадке КДЦ «Губернский» подвели итоги работы агропромышленного комплекса Смоленской области за этот год.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, сегодня регион полностью обеспечивает себя по ряду позиций – это яйцо (136%) и мясо (92%), причем, по мясу в сравнении с прошлым годом показатели улучшены на 21%. Самообеспеченность региона молоком находится на уровне 65%, овощами – на 78%, картофелем – на 75%.

Помимо этого, в этом году были рекордные урожаи зерна (367 тыс. тонн) и рапса (33 тыс. тонн). На 20% выросли показатели по сбору картофеля. На 7% – овощей открытого грунта.

Что касается животноводства, то, по прогнозным данным, численность КРС в хозяйствах разных форм собственности сохранится на уровне прошлого года - не менее 120-ти тыс. голов. Ожидается, что валовой надой молока тоже останется на прошлогоднем уровне, а средний надой от одной коровы составит не менее 5, 2 тыс. кг, что почти на 300 кг больше 2021 года. Тем самым, впервые в истории региона в организованном секторе переступят пятитысячный надой.

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