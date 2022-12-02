Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 декабря: 7 человек госпитализировали за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 823 случаев заражения COVID-19. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 823 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 21 житель региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 425 человек, в том числе 10 за сутки. Не справились с заболеванием 3 166. 7 смолян госпитализировали.

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