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НовостиЗдоровье2 декабря 2022 9:13

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 декабря: 7 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 2 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 823 случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 823 случаев заражения COVID-19.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 823 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 21 житель региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 425 человек, в том числе 10 за сутки. Не справились с заболеванием 3 166. 7 смолян госпитализировали.

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