Смоленск получит более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра. Фото: пресс-служба администрации города.

Проект «Смоленская крепость: была, есть и будет» вошел в число победителей Всероссийского конкурса. Благодаря этому, из федерального бюджета будет выделено более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, в течение следующего года в областном центре пройдут работы по установке на центральных улицах и скверах арт-объектов, малых архитектурных форм, информационных табличек на зданиях, будет организована подсветка фасадов домов и объектов культуры. Особое внимание уделят формированию комфортной доступной среды для лиц с ОВЗ.

Основная цель проекта – объединить все точки притяжения исторического центра города в единую туристско-рекреационную территорию.

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