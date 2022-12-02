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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:30

Смоленск получит более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра

Средства выделят из федерального бюджета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленск получит более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленск получит более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра. Фото: пресс-служба администрации города.

Проект «Смоленская крепость: была, есть и будет» вошел в число победителей Всероссийского конкурса. Благодаря этому, из федерального бюджета будет выделено более 191 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, в течение следующего года в областном центре пройдут работы по установке на центральных улицах и скверах арт-объектов, малых архитектурных форм, информационных табличек на зданиях, будет организована подсветка фасадов домов и объектов культуры. Особое внимание уделят формированию комфортной доступной среды для лиц с ОВЗ.

Основная цель проекта – объединить все точки притяжения исторического центра города в единую туристско-рекреационную территорию.

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