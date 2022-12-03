3 декабря в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу на территории Смоленской области существенных изменений в погоде не будет. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, в связи с чем и пешеходам, и автомобилистам стоит быть предельно внимательными и осторожными. Подует юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет слабо расти.

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