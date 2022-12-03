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НовостиЗдоровье3 декабря 2022 9:16

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 декабря: в регионе вновь снизилась суточная заболеваемость

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области снизилась суточная заболеваемость.

В Смоленской области снизилась суточная заболеваемость.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 839 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16– за последние сутки.

Выздоровели всего 142 440 человек, 3 166 пациентов умерли. За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Госпитализировали 5 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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