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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:44

Смоленский губернатор поручил Жилинспекции более жестко работать с УК

В горадминистрации прошло очередное заседание
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский губернатор поручил Жилинспекции более жестко работать с УК. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленский губернатор поручил Жилинспекции более жестко работать с УК. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В администрации Смоленска прошло заседание муниципальной Комиссии по благоустройству.

Губернатор Алексей Островский дал указание региональной Государственной жилищной инспекции более жестко работать с управляющими компаниями в интересах горожан по всем возникающим вопросам, отметив, что для этого есть все правовые рычаги воздействия.

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