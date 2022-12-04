4 декабря в Смоленской области потеплеет до -6.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В воскресенье, 4 декабря, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.
В Смоленске -7°C…-5°C.
Атмосферное давление 756 мм рт. столба, будет слабо расти.
Читай также:
В Смоленске на неделю перекроют движение транспорта по улице Тимирязева. Ремонтные работы продлятся до 10 декабря.