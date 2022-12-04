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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:48

4 декабря в Смоленской области потеплеет до -6

На дорогах сохранится гололедица
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
4 декабря в Смоленской области потеплеет до -6.

4 декабря в Смоленской области потеплеет до -6.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 4 декабря, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 756 мм рт. столба, будет слабо расти.

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